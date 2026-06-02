世帯年収が1000万円を超える家庭の場合、一体どんな生活を送っているのだろうか。投稿を寄せた30代の女性（栃木県／エンジニア）は時短勤務で年収300万円、夫の年収1100万円と合わせて世帯年収は1400万円にのぼる。未就学児の子ども2人がいて4人家族で暮らしているが、「最近家を建てました。（4LDK2階建て）」と切り出し、日々のシビアな家計事情を明かした。「基本的に服はユニクロ、子供は赤ちゃん本舗や西松屋です」日々の生活