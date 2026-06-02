近年、厳しい猛暑が続くようになり、職場の空調設備はもはや「快適さ」ではなく「命を守るため」に必須となっている。投稿を寄せた北海道の30代女性（事務・管理）は、夏の暑さに対する会社のずさんな対応と、上司の身勝手な行動に「この会社終わってるな」と痛感したエピソード明かした。（文：篠原みつき）雪解け前に期待したエアコン設置、まさかの「来年・予定未定」比較的涼しいと言われてきた北海道でも、近年の夏は耐え難い