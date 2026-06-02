アメリカ・ニューオーリンズの民家の庭で見つかったラテン語碑文入りの大理石板が、約1900年前にローマ帝国海軍の水兵「セクストゥス・コンゲニウス・ウェルス」を記念して作られた墓碑だったと判明しました。How did a 2nd Century Roman headstone wind up in a New Orleans backyard? | Preservation Resource Center of New Orleanshttps://prcno.org/how-did-a-2nd-century-roman-headstone-wind-up-in-a-new-orleans-backyar