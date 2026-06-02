チュニジアがオーストリアと対戦サッカー日本代表と北中米ワールドカップ（W杯）で同組のチュニジア代表が現地時間6月1日、オーストリア代表と国際親善試合で対戦し、0-1で敗れた。試合は0-0のまま推移し、両国ともに攻め手を欠く拮抗した序盤戦となった。そのなかで、前半35分にチュニジアがカウンターを発動。ペナルティエリア手前でMFコンラート・ライマーのハンドが確認され、VARが介入。オンフィールドレビューの末、主審