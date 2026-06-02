ジュニア5人組アイドルグループ・ACEesの深田竜生が主演を務め、同じくACEesの浮所飛貴が共演する7月11日スタートのドラマ『夏色の雲が恋と嵐をまきおこす』（テレビ朝日系／毎週土曜23時放送）より、主人公・夏輝（深田）の家族を演じるキャストとして、田辺桃子、羽田美智子、井上肇の出演が発表された。【写真】ACEes深田竜生×浮所飛貴、夢の初共演！夏輝（深田）の淡い恋心とひと夏の成長を、家族をはじめ彼を取り巻く人