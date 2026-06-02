皆さん、こんにちは！巨人は先日、チームにとってもファンにとっても衝撃の出来事がありました。阿部前監督の辞任です。個人的な思いとしては、今年も「阿部ジャイアンツ」の躍進を楽しみにしていましたし、あまりに突然のことでショックでした。今でも少し戸惑っているというのが、正直なところです。それでも、シーズンは続いていきます。交流戦が始まりました。橋上オフェンスチーフコーチが監督代行として指揮を執り、こ