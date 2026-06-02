巨人のファームを詳しく紹介する随時掲載の新企画「ファーム情報ＦＲＯＭＧＴＯＷＮ」。今回は支配下再昇格と将来的なレギュラー取りを狙う育成・中田歩夢内野手（２１）にスポットを当てる。４年目の今季は自身の付加価値を高めるため、キャンプから捕手にも挑戦。俊足と強肩を生かした守備に、打席では状況に応じた打撃を心がけている。１軍での故郷凱旋を目標に、泥臭くアピールを続ける。（取材・構成＝加藤翔平）育