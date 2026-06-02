◆第７６回安田記念・Ｇ１（６月７日、東京競馬場・芝１６００メートル）第７６回安田記念・Ｇ１は７日、東京競馬場の芝１６００メートルで行われる。昨年覇者ジャンタルマンタルが不在で、今年は混戦ムードが漂うが、Ｇ１馬が１０年連続連対中。栗東・山下優記者が復活を目指す３歳マイル王パンジャタワーを「見た」。１００％の力で、再びマイル王へ。担当助手のＳＮＳアカウントから「おぱんち」と呼ばれ、ファンに愛される