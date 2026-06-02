NHKは、ことし2月8日に鳥取県米子市から生放送を予定していたが大雪により中止となった『NHKのど自慢』を再開催したと発表。収録内容は6月27日午前9時20分から放送する。【画像】『NHKのど自慢』司会を務める高瀬耕造アナ『NHKのど自慢』では、実施に至らなかった場合の振替公演を行わないことを募集段階から伝えているが、今回は前日7日に行われた予選会を通じて本選出場者が決まった後での中止という例外的な状況だったため