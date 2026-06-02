5月末に名古屋と茨城で高齢ドライバーが運転する車が歩行者らをはね、死亡する事件・事故が相次いだ。警察が原因などを詳しく調べている。85歳運転手の勤務先を家宅捜索名古屋5月29日に名古屋市で起きたひき逃げ事件。この事件で亡くなった女性の教え子が、FNNの取材に応じた。亡くなった女性の教え子：みんなから慕われていて、優しい先生でした。頭が真っ白になって涙が止まらなかったです。亡くなった大石有記さん（36）は、