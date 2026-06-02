佐賀・玄海地区で、名産の“唐津のうに”が深刻な不漁に直面している。「ガンガゼ」という毒のとげを持つ生物が海藻を食べ尽くし、「磯焼け」を引き起こしているのが原因だという。ウニの主食の海藻を回復させるため、県と海士漁師が協力して駆除を進めている。“毒とげ軍団”が名産ウニに影響佐賀・玄海地区で撮影されたのは、岩場に張り付く、大量の黒い影だ。長いとげに毒を持つ、ガンガゼだ。ガンガゼは豊かな海を変えてしまう