歌手の中森明菜が、6日放送のニッポン放送『徳光和夫とくモリ！歌謡サタデー』（前5：00）にゲスト出演を果たす。【写真】徳光和夫とのトークが弾む中森明菜このほど、同局で収録が行われ、徳光和夫が「昔のまんま。初めて会ったときと変わらないね。今日は“明菜ちゃん”でもいい？」と尋ねると、明菜は「はい！そうしてください」と笑顔で返答。徳光は「お目に掛かれてこんな嬉しいことはない」と、久しぶりの再会を喜んだ