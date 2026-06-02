【パリ共同】テニスの全仏オープン第9日は1日、パリのローランギャロスで行われ、女子シングルス4回戦で第16シードの大坂なおみ（フリー）は第1シードでベラルーシ出身のアリーナ・サバレンカに5―7、3―6でストレート負けした。同種目の日本勢では1995年大会で4強入りした伊達公子以来の8強入りを逃した。