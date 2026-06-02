◇プロ野球セ・パ交流戦 阪神-西武（2日、甲子園球場）西武の平良海馬投手が2日の阪神戦を前に意気込みを語りました。平良投手は前回26日のヤクルト戦で先発し、8回無失点の好投。今季はここまで8試合、3勝1敗、防御率0.68と圧巻の成績を見せています。2日の試合は雨の可能性もありますが、スライド登板の影響について「(スライドは)別に何日でも大丈夫かなという感じですね。監督が決めるのかな?誰が決めるのかは分からないですけ