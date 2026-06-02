フジテレビ発・湾岸エリアの新たな夏イベント『めざましWANGANフェス〜人気バラエティと夏の最強コラボ〜』が、東京・湾岸エリアの豊洲PITで8月3日から9日まで、東京ガーデンシアターで8月13日、14日の計9日間にわたって開催される。それに先立って、出演アーティスト第2弾が発表された。【画像】『めざましライブ』ロゴ今年4月に地上波グランドフィナーレを迎えた、萩原利久が小島よしおと共にバラエティーに挑戦する『萩原利