アメリカ・テキサス州のアパートで、大規模な火災が発生し、激しく燃え上がる炎がカメラに捉えられた。アパートでは爆発も起きており、隣接した住宅の窓が吹き飛ぶ被害も確認されている。ガス漏れの通報を受けた消防隊が現場へ向かっていた途中で爆発が起きたという。激しく燃え上がるアパート…爆発も発生アメリカ・テキサス州で5月28日、アパートで大規模な火災が発生した。炎が激しく上がり、真っ黒な煙が空高く立ち上っていた