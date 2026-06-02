メジャートップの22本塁打のフィリーズのカイル・シュワバー選手に対しドジャースの佐々木朗希投手と山本由伸投手が投球で抑え込みました。昨季、大谷翔平選手の自己最多55本塁打を超える56本塁打でホームラン王に輝いたシュワバー選手。今季も5月に11発放つなどその勢いは止まりません。そんなシュワーバ選手を迎え撃った佐々木投手は日本時間5月31日のカード第2戦で激突。初回に先頭で迎えたシュワーバー選手に粘られながらも160