開幕から安定した投球を繰り返している高橋(C)産経新聞社巨人戦から始まった快進撃阪神の高橋遥人はプロ9年目にして初めて1軍で球春を迎えた。キャリア初の開幕ローテーション入りは、度重なる故障に苦しんできた本人はもちろん、何よりもファンがずっと待ち望んできたことでもあった。背番号29は、そんな周囲の期待を上回る圧倒的なパフォーマンスを残しながら首位争いを演じるチームをけん引している。シーズン初登板は開幕2