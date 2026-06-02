西武・渡部聖弥外野手（２３）が１日、プロ入り後初の“甲子園凱旋”を心待ちにした。広陵から大商大を経て２４年ドラフト２位で入団した渡部。広陵２年時に春のセンバツに出場し初めて聖地の土を踏むも、３年時の２０年はコロナ禍のため春夏ともに甲子園大会が中止に。広島県高野連主催の独自大会で準優勝を果たしたが「甲子園に行くためだけにあれだけ頑張った。中止になった時は言葉にできなかった」とぶつけようのない歯が