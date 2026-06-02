【ニューヨーク＝木瀬武】１日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は前週末比４６・４２ドル高の５万１０７８・８８ドルとなり、４営業日連続で最高値を更新した。パソコン向けの半導体を新たに投入すると発表した米半導体大手エヌビディアが、業績拡大への期待から６％超上昇した。一方で、原油先物価格が上昇したことで消費関連など幅広い銘柄で売り注文が優勢となり、相場全体の上げ幅は限定的だった。