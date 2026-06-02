巨人・戸郷翔征投手（２６）がミスターへ弔い星を届けることを誓った。先発予定の３日・オリックス戦（東京Ｄ）は長嶋茂雄さんの一周忌。自身２連勝の勢いのまま「勝つ」と必勝を期した。「ミスターとは（生前）何度もお会いしていますし、お話も何度かさせていただいた。そういう試合で勝つことが一番だと思うし（勝てば）ファンの方もすごく喜んでくれると思う」。数々の激励の中で特に印象に残っているのは２４年３月２９日