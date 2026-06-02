米大リーグは１日（日本時間２日）、５月２５日から３１日までの週間ＭＶＰを発表した。ナ・リーグは２試合に登板し２勝、１４イニングを投げ自責点１の防御率０・６４で２０個の三振を奪ったブルワーズのＪ・ミジオロウスキー投手。ア・リーグは本塁打は１本ながら２６打数１２安打の打率４割６分２厘、１１打点を叩き出したヤンキースのＢ・ライス内野手でともに初受賞となった。