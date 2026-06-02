JRAは、2026年夏競馬の新テレビCM「ファン第一号になる」篇を、テレビ放送に先駆け6月2日よりWEBで公開した。JRA年間プロモーションキャラクターを務める見上愛と、Aぇ! groupの佐野晶哉が共演し、競走馬のデビュー戦が行われる夏競馬の魅力を描く内容となっている。なおCMは、6月7日から全国で放送される。新CMでは、幼少期以来、久しぶりに競馬場を訪れた佐野に、見上が競走馬の“デビュー戦”である夏競馬の魅力を伝える。