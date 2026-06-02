北京城市副都心の建設計画が2016年にスタートしてから、今年で10周年を迎えた。10年間にわたる劇的な変化を経て、住みやすく働きやすい、活力あふれる現代的な新しい都市が急速に育まれており、千年の大計を見据えた「未来の都市」がその輪郭を表しつつある。新華網が伝えた。（提供/人民網日本語版・編集/KM）