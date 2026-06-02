北朝鮮による拉致問題の早期解決を訴える『国民大集会』が開かれ、高市総理は金正恩委員長との直接対話も視野に、問題解決への決意を示しました。 【高市総理】 「金正恩委員長との首脳会談を始め、あらゆる選択肢を排除せず、私の代でなんとしても突破口を開いて拉致問題を解決する」 北朝鮮による拉致被害者の一日も早い帰国を求める『拉致国民大集会』が、5月30日、都内で開かれ、拉致被害者家族など800人が参加しました。