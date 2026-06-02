NY株式1日（NY時間16:20）（日本時間05:20） ダウ平均51078.88（+46.42+0.09%） S＆P5007599.96（+19.90+0.26%） ナスダック27086.81（+114.19+0.42%） CME日経平均先物67280（大証終比：+200+0.30%） きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は小幅続伸。イランがイスラエルを巡る問題への抗議として、米国との意思伝達を停止すると表明したことが伝わったことで前半のダウ平均はマイナス圏での推