米国債利回り（NY時間16:28）（日本時間05:28） 米2年債 4.033（+0.029） 米10年債4.451（+0.016） 米30年債4.968（-0.004） 期待インフレ率2.408（+0.008） ※期待インフレ率は10年債で算出 きょうのＮＹ債券市場で１０年債利回りは小幅に上昇。イランがイスラエルを巡る問題への抗議として、米国との意思伝達を停止すると表明したことが伝わった。利回りは上昇したものの、トランプ大統領が継続中とその報道