プロ野球・読売ジャイアンツの阿部慎之助前監督の逮捕と辞任を巡り、『教えて！ニュースライブ 正義のミカタ』（ABCテレビ）では、家庭内トラブルへの対応や社会的制裁のあり方について議論が交わされた。 【TVer】「家庭内トラブルなのにここまで？」専門家が抱いた日本社会の“違和感” 5月25日、長女への暴行容疑で阿部前監督が現行犯逮捕された。釈放された阿部前監督は26日に会見を開き、騒動を謝罪するとともに