大注目のジュニア5人組アイドルグループ・ACEesの深田竜生が連続ドラマ単独初主演。メンバーの浮所飛貴（ACEes）を恋の相手に迎えて繰り広げる青春ホームドラマ・ラブコメディー『夏色の雲が恋と嵐をまきおこす』。【映像】『夏色の雲が恋と嵐をまきおこす』SPインタビュー7月のスタートが待ちきれないなか、深田演じる主人公・武宮夏輝を取り巻くメインキャスト第1弾が到着。田辺桃子、羽田美智子、井上肇――夏輝のもっとも身近