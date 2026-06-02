日本野球機構（NPB）と12球団によるプロ野球実行委員会が1日、都内で行われ、育成選手の2軍戦出場枠を拡大することが承認された。支配下選手の故障者の人数に連動して、従来の5人から7人に拡大する。2日から導入し、運用実績を踏まえて来季以降の出場枠を改めて検討する。NPBの中村勝彦事務局長は「育成の採用も増えていますので、12球団からの希望」と説明した。また、来季公式戦が3月26日にセ、パ同時開幕することで決定