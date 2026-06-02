■アクセルＭ 88円(+30円、+51.7％) ストップ高 アクセルマーク [東証Ｇ]がストップ高。前週末5月29日取引終了後、コンヴァノ [東証Ｇ]から資金調達を受けると発表した。第三者割当増資による9億円と、コミットメント型タームローン・ファシリティー契約による融資極度額30億円の合計39億円を調達する。これに伴い、アクセルＭはコンヴァノの連結子会社となる。コンヴァノからの支援を受け、