ナフサ供給不足の影響が続いています。それを象徴しているのがポテトチップスの袋です。札幌市内の一部のコンビニエンスストアでは、白黒の袋に入ったポテトチップスの販売が始まりました。道内のスーパーでもこの影響が出始めています。カラフルだったパッケージは影をひそめ、白黒のパッケージに変わったポテトチップス。札幌市内では一部のコンビニエンスストアで、デザインが一変したポテトチップスが