ヤクルトドラフト1位の松下は本拠・神宮デビューを心待ちにした。法大時代に東京六大学通算14本塁打を放った球場に「大学でずっとやっていたので、練習から楽しみ」と目を輝かせた。5月29日に敵地で1軍初昇格し、プロ初安打をマークするなど、片りんを示した。「ヤクルトの松下」として初めて神宮に立つ2日からのロッテ3連戦へ「とにかくチームに貢献できるプレーを」と闘志を燃やした。