巨人軍終身名誉監督の長嶋茂雄さんが89歳で亡くなってから、3日で1年となる。当日の巨人―オリックス戦（東京ドーム）は「FOR3VER6・3〜長嶋茂雄〜」として開催される。背番号3の名選手として、そして巨人、侍ジャパンの監督としてファンを愛し、ファンに愛されたミスタープロ野球。現役時代からの盟友である張本勲氏（85＝スポニチ本紙評論家）が改めて長嶋さんをしのび、ミスターのいなかった球界の1年間を振り返った。私