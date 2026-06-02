DeNAは1日、育成選手の庄司陽斗選手（25）と支配下選手契約を結ぶと発表した。背番号は「93」になる。青森大から23年育成ドラフト4位で入団。25年3月に支配下登録も、1軍登板がないままオフに戦力外となり育成で再契約した。今季はファーム・リーグ11試合で4勝1敗、防御率1・73。「ここからやってやるぞ、という気持ち」とコメントした。また、新加入のオースティン・コックス投手（29）との契約解除に向け、ウエーバー公