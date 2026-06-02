3日のオリックス戦に先発する巨人・戸郷は川崎市のジャイアンツ球場で調整した。5月19日のヤクルト戦から2試合続けて7イニングを投げて、自身2連勝中。「（長嶋さんは）勝利に対して本当に凄く気持ちが熱い方。そういう試合で勝つことが一番だと思う」と力を込めた。選手らは左袖に「FOR3VER」のロゴワッペンを付けたユニホームを着用してプレー。試合前には、場内ビジョンで特別映像が流される。場内コンコースでは、長嶋さん