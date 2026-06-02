2日の阪神戦に先発する西武・平良がスライド登板も辞さない構えを示した。台風6号の影響で関西地方は雨予報。「別にいつ投げても大丈夫かなという感じです」と泰然自若だ。チームは敵地甲子園では22年から5連敗中。台風一過の3日は吹き返しも想定されるが「（本塁打を）警戒はするが、逆に自分も打てるようにしたいなというのはあります。風次第ですね」と不安を吹き飛ばした。