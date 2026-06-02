アクロバットパフォーマンスを武器にした一卵性三つ子「佐藤三兄弟」が1日、マレーシアの首都クアラルンプールで行われた「NijigenExpo」に出演した。8月のメジャーデビューに先立ち、早くも海外ステージで異国のファンをとりこに。前日の5月31日と2日間で7万人を集めた東南アジア最大級の日本カルチャーイベントで主役級の注目を集めた。新体操の名門、青森大で磨いた得意の“空中殺法”を繰り出すたび、黄色い歓声を浴び