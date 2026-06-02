5月30、31の両日には、千葉県佐倉市の「長嶋茂雄記念岩名球場」で、長嶋さんが巨人監督時代に東京ドームで使用した机や椅子を配置した監督室を忠実に再現し、公開された。長年愛用していたデスクで記念撮影する観覧客など、計559人を集めた。佐倉市役所生涯スポーツ課の江口智昭主査は「監督室を再現して公開したのですが、皆さまの喜ぶ姿を見て、意義はあったと思います」と明かした。昨年6月にはパネルを飾った展示館に記