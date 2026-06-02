◇鈴木康弘氏「達眼」馬体診断アドマイヤズームは腹下、背中が短く、各部位のつながりに遊びがないマイラー体形。肩から尻、臀部（でんぶ）にかけて大きな筋肉を付けています。母の父ハーツクライの成長力なのでしょう。キ甲も抜けて後ろへ張り出してきました。立ち姿も頼もしい。立派な太い尾を自然に垂らしながらバランス良く立っています。唯一気になるのは用心深そうな顔つき。1年ぶりの東京コースに気を使い過ぎず走っ