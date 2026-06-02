◇東京六大学野球 慶応大 3-0 早稲田大（1日、神宮球場）東京六大学野球は1日、すべての日程を終え、慶応義塾大学が5季ぶりのリーグ優勝を果たしました。3回戦にもつれ込んだ26年春の早慶戦を、慶大が制しました。2回に満塁から押し出しの四球で1点を先制すると、6回に小原大和選手のソロホームランが飛び出し追加点を奪います。さらに主将・今津慶介選手のツーベースからチャンスを広げ、横地広太選手の犠牲フライでリードを3点に