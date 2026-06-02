内田有紀、timeleszの寺西拓人がダブル主演を務めるドラマ『ラストノート』が、フジテレビ系にて7月9日より毎週木曜22時に放送されることが決定した。内田は『翼をください！』（1996年／フジテレビ系）以来、フジ連ドラ主演。寺西は、今作で民放連続ドラマ初主演を飾る。【写真】timelesz寺西拓人、まつ毛美容液のアンバサダーに就任「三日坊主」で終わってしまう意外な一面も明かす本作は、環境も積み重ねてきた人生も全く