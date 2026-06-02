巨人の橋上秀樹監督代行（６０）が１日、長嶋さんの一周忌となる３日のオリックス戦（東京Ｄ）を勝利で飾るためベストを尽くすと掲げた。ミスターの特別映像も流れる一戦。「勝ちたいですね。昨年（の追悼試合）は負けてしまいましたから。そういう思いは強いですね」と明かした。ヤクルトの選手時代は野村克也監督の下で、長嶋監督の巨人と何度も名勝負を経験した。当時から、気さくに声をかけてもらっていたという。巨人での