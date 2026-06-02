女優の田辺桃子、羽田美智子、俳優の井上肇が、「ＡＣＥｅｓ」の深田竜生が主演するテレビ朝日系連続ドラマ「夏色の雲が恋と嵐をまきおこす」（７月１１日スタート、土曜・後１１時）に出演することが２日、発表された。日本テレビ系「花咲舞が黙ってない」、テレビ朝日系「リベンジ・スパイ」などを手がけた松田裕子氏のオリジナル脚本。恋人にフラれ、勉強に本腰の入らないまま夏を迎えた高校３年生（深田）が、家庭教師にな