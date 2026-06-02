ＴＢＳの齋藤慎太郎アナウンサーが公開した“ギャップショット”が話題となっている。鍛え上げたムキムキの筋肉で知られる齋藤アナは１日、自身のインスタグラムを更新し、タンクトップにサングラスのワイルドないでたちで、ブラウンのトイプードルを抱いたショットをアップした。この投稿には、「わんちゃんかわいい慎太郎くんもかわいい」「いい写真ですねワイルドな齋藤アナと可愛いココちゃんの組み合わせ癒されます」