◇鈴木康弘氏「達眼」馬体診断パンジャタワーは詰まった胴、背中から腰へのつながりに遊びがなくガッチリしている。昨年のNHKマイルC勝ち馬とはいえ、古馬になってスプリンター色が強くなってきたように映ります。父タワーオブロンドンも加齢とともにマイラー体形からスプリンター体形に変化しました。この産駒も同じかもしれない。前走時は両後肢を後方に流していたが、今回は前へかなり踏み込んでいる。その時々で姿勢が異