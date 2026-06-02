◇鈴木康弘氏「達眼」馬体診断レーベンスティールは、非の打ちどころがない仕上がりです。全身に柔軟で豊富な筋肉をつけています。特に肩から首にかけての筋肉が力強い。毛ヅヤは抜群。顔つきも良い。涼しい顔で遠くを見つめながらハミを穏やかに受けています。立ち姿にも力みがない。四肢にバランス良く体重をかけて立っている。課題は距離です。マイルから2400メートルまで走っていますが、すっきりとした典型的な中距離体