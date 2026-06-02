5月31日の日本ダービーで2着だったパントルナイーフ（牡3＝木村）が膝を骨折していたことが分かった。キャロットクラブが公式サイトで発表した。発表によると、ダービーのレース後に厩舎地区に戻る段階で歩様に違和感があり、美浦トレセンに帰厩してから当日、翌日と検査を重ねて判明した。詳細な診断については後日としている。