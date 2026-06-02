ダービーからダービーへ。今週の東京、阪神から1年後の世代頂点を目指す戦いが始まる。昨年の開幕週では、今春クラシック参戦を果たしたアスクエジンバラとゾロアストロを推奨した当コーナーが、今年も注目の2歳馬を紹介する。初週で評判なのは東京日曜5R（芝1800メートル）に出走予定のジョドレルバンク（牡＝武井）だ。父は現2歳が初世代となる新種牡馬のエフフォーリア（21年有馬記念などG13勝）で期待が高まっている。今