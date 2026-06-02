阪神は開幕週に2鞍の新馬戦が組まれている。土曜5R（芝1600メートル）に出走予定のタイドビート（牡＝藤野、父イスラボニータ）に最新のダービージョッキー松山が騎乗。安田記念に出走予定のドラゴンブーストと併せた1週前追いが圧巻。坂路4F51秒7〜1F12秒3をマーク。感触を確かめた鞍上は「少し硬さはありますが、動きは良かった。短いところの感じがします」と評価する。見守った藤野師は「やれそうと思っていたが、予想以上